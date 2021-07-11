Sözcü yazarı Özdil'den Sağlık Bakanlığı'na: B18880035A seri numaralı Çin aşılarının kullanımı niye durduruldu?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Sağlık Bakanlığı'na, "Sağlık Bakanlığı, haziran ayında teslim alınan ve 29 Haziran'dan itibaren vatandaşlara uygulanan B18880035A seri numaralı Çin aşılarının kullanımını 8 Temmuz'da sürpriz şekilde durdurdu. Bütün hastanelere, bütün sağlık ocaklarına acilen talimat gönderildi, 'bu seri numaralı Sinovac aşılarını derhal durdurun' denildi. Niye durduruldu? Soğuk zinciri mi bozuldu? Yoksa başka bir tehlike mi ortaya çıktı?" diye sordu.

Özdil yazısında, "Bu seri numaralı aşıyı olan vatandaşlarda o güne kadar görülmemiş bir yan etki mi oluştu? Haziran ayında Çin'den 10 milyon doz aşı gelmişti, bu 10 milyon doz aşının hepsi aynı seriden mi? Kaç doz bu seriden? 29 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar, bu 10 gün zarfında kaç bin vatandaşa bu seri numaralı aşı yapıldı? 29 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar farkedilmeyen, 10 gün sonra farkedilen sorun nedir? Kimse bilmiyor. Aşıları uygulayan hastaneler de bilmiyor, sağlık ocakları da bilmiyor. Türk Tabipleri Birliği bilmiyor. TBMM bilmiyor. Hem vatandaş hem gazeteci olarak merak ediyorum, açıklamıyorlar. Bu seriyle aşılanan vatandaşlara da bilgi verilmiyor." ifadesini kullandı.

Özdil yazısında şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı sorunu niye açıklamıyor? Durdurulduğuna göre, belli ki üretim arızası var, nedir bu arıza? Bu aşıları geri çağırdınız… Bu aşıları yaptığınız vatandaşları niye çağırmıyorsunuz? Vatandaşlar hangi seri numaralı aşıyı olduğunu nereden bilecek?

Bir hata varsa, ki hata olduğu belli… Çin'den tazminat alacak mıyız? Bu seri numaralı aşıyı olan vatandaşlar kimden tazminat alacak?"