Sözcü yazarı Özdil: Bırakın Türkiye tarihini, dünya basın tarihinde Sözcü gazetesi kadar sistematik saldırı altında tutulan başka bir gazete yok

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, İstinaf Mahkemesi'nin Sözcü gazetesi davasında 7 yazar ve yöneticiye verilen hapis cezalarını onamasının ardından kaleme aldığı yazıda, "Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiçbir gazete Sözcü gazetesi kadar sistematik saldırı altında kalmadı. Bırakın Türkiye tarihini, dünya basın tarihinde böylesine sistematik saldırı altında tutulan bir başka gazete yok" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "4877 gündür yayınlanıyoruz. Bu süre içinde aleyhimize 800'den fazla tazminat davası açıldı. Binden fazla suç duyurusunda bulunuldu. 300'den fazla ceza davası açıldı. 2 binden fazla tekzip başvurusu yapıldı. Toplayın bunları…4 bini geçiyor. Kardeş gazetemiz Korkusuz'u ilave et. 5 bine yaklaşıyor. Yani? Sözcü ailesi, yayın hayatına başladığı günden beri, ortalama her gün adliyeye götürüldü, her gün!" değerlendirmesini yaptı.

Çölaşan, "Bırakın Türkiye tarihini, dünya basın tarihinde böylesine sistematik saldırı altında tutulan bir başka gazete yok. Patronundan muhabirlerine, genel yayın yönetmeninden yazarlarına, internet sitesinden muhasebe görevlilerine kadar, neredeyse yargılanmayan personelimiz yok! Hapis cezası istenmeyen yazarımız yok! Asılsız ihbarlarla, kanıtsız iftiralarla, sahte tweetlerle, yalancı tanıklarla, montaj fotoğraflarla, düpedüz kumpaslarla, linç kampanyalarıyla devamlı savcı veya hakim önüne çıkarılıyoruz. Hukuk servisimiz adeta call center gibi çalışıyor! Haksız vergi cezaları kesiliyor. Basın ilanlarımız kesiliyor. Henüz yayın hayatına başlamayan televizyonumuza bile ceza kesildi." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın