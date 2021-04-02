Sözcü yazarı Özdil: AKP kongrelerini lebaleb doldururken, kafeleri restoranları kapatarak esnafın rızkını yemek, kul hakkını yemek, orucu bozar mı?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, ramazan ayında restoranların kapanma kararına ilişkin olarak, "AKP kongrelerini lebaleb doldururken, kafeleri restoranları kapatarak esnafın rızkını yemek, kul hakkını yemek, orucu bozar mı?" yorumunu yaptı.

Özdil yazısında, "Gözümüzün içine baka baka gerçek vaka sayılarını gizleyen, gerçek vefat sayılarını çarpıtan, aşı konusunda herkesi ahmak yerine koyan Fahrettin Koca'nın yalancı dolmaları yutulursa, oruç sakatlanır mı? Herkese yetecek kadar aşı yokken, 150'şer 150'şer ölen millet mecburen yaş sırasını beklerken, siyasetçilerin herkesin önüne geçerek, başkasının hakkını kullanarak, aşı olmaları helal midir?Ayasofya imamı varken, Bilim Kurulu günah değil midir? Birbirinden saçma, yanlış ve tutarsız kararlar yüzünden, Türkiye maalesef günlük vaka ve ölüm sayısında Avrupa'nın en kötü ülkesi haline geldiyse, nüfusa oranla baktığımızda, dünyanın en kötü ülkesi durumundaysak… 30 binden fazla insanın ölümüne sebep olanlar, bir o kadar insanın ölümünü de gizlemeye çalışanlar, isterse dezenfektan banyosu yapsın, virüsten arınsa bile, bu vebalden arınabilir mi?" ifadesini kullandı.