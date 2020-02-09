Sözcü yazarı Necati Doğru: Cumhurbaşkanlığı görevlisi gazetecilere "Kızılay hakkında soru sormayın" emri verdi

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanlığı görevlisinin gazetecilere, Başkentgaz'ın bağışını Ensar Vakfı'na bağışlamasıyla gündeme gelen Kızılay'a ilişkin soru sormaması için emir verdiğini yazdı.

Doğru, "Aynı gün Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın gazetecilerle bir araya gelebileceği bir siyasi etkinlik vardı. Türkiye'de halk 'Kızılay'ın vergi kaçırılmasına alet edilerek' Amerika'da TÜRKEN adlı vakfa milyon dolarlar gönderilmesini konuşuyordu. Cumhurbaşkanı görevlisi, gazetecilere 'Kızılay hakkında Cumhurbaşkanımıza soru sormayın' emri verdi. Gazeteciler emre uydu. Cumhurbaşkanı'na 'Kızılay'ın vergi kaçırılmasına alet edilmesi ve kaçırılan verginin de kızları ile oğullarının yönetim kurulunda olduğu ABD'deki bir vakfa gönderilmesi' konusunda soru sormadılar." ifadesini kullandı.

Doğru yazısında şunları kaydetti:

Tek soruya izin vardı.

“Nasılsınız?”

Onu bile sormadılar.

Korkudan.

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Ne olmuştu?

Elazığ'daki depremden sonra dikkatlerin odaklandığı Kızılay'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Celal Eren Çelik, Ankara'da belediye şirketi olarak kurulan ve sonra özelleştirilen Başkentgaz'ın 2017'de Kızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yaptığını, ancak bağışın ilginç bir koşul içerdiğini kanıtladı. Belgeye göre, Başkentgaz, bağışı, paranın 75 bin dolarını Kızılay'ın alması, kalan 7 milyon 925 bin dolarını da çocuk istismarı iddialarıyla da gündeme gelen Ensar Vakfı'na yurt inşaatı yapılması için transfer etmesi koşuluyla yaptı.

Mevzuata göre, Kızılay'a yapılan bağışların yüzde 100'ü vergiden muaf. Yapılan bağışta hiçbir vergi kesintisi olmuyor. Aynı bağışın doğrudan Ensar Vakfı'na yapılması durumunda ise bağışların ilgili şirketin kazancının ancak yüzde 5'ini geçmeyen kısmı gider olarak vergiden mahsup edilebiliyor. Böylece Kızılay aracı kılınarak vergi kesintisi olmaksızın para Ensar Vakfı'na aktarılabildi. Ancak, ‘şartlı bağış'ı yapan Başkentgaz'ın yüksek kazançlı bir şirket olması nedeniyle, vergi çıtasına takılmama ihtimaline de işaret ediliyor. Her durumda, Ensar Vakfı, yurt inşaatında kullanabileceği gibi istediği gibi değerlendirebileceği bir parayı Kızılay aracılığıyla Başkentgaz'dan aldı.