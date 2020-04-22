Sözcü yazarı Muratoğlu: Sanki yıllardır bu virüsün gelmesi bekleniyormuş gibi ardı arkası kesilmeyen zamlar yapıyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Kararı ile ithal parfüm, parasetamol ve kolonya da dahil olmak üzere bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesine bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Muratoğlu, "Sanki yıllardır bu virüsün gelmesi bekleniyormuş gibi ardı arkası kesilmeyen zamlar yapıyorlar. Ülkede zırnık kalmamış, hâlâ dünyanın en zengin ülkelerine yardım kolisi yolluyorlar! Düşünün, şampuan vergisine kadar düştü ekonomi… Zira doların tutulamayıp, Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle zaten hepsine zam gelecekti. Oldu mu sana katmerli!" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanı kararıyla; kolonyadan parfüme, şampuandan gözlüğe, ayakkabıdan mobilyaya ek vergi geldi

Muratoğlu, "Peki, vergiye ek zam nedir birader? Verginin maliyeti mi artıyor? Milletin alım gücü yerlerde… Kimse işe gidip çalışamıyor. Ek vergiler iktidarın ülke ekonomisini nasıl içler acısı durumuna soktuğunu göstermesi açısından manidardır. Sen git bütün vergiyi tabanın içine sığdır.Düşünün, şampuan vergisine kadar düştü ekonomi… Zira doların tutulamayıp, Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle zaten hepsine zam gelecekti. Oldu mu sana katmerli! Dikkat ederseniz İran, Venezüela ekonomisi olmaya doğru yol alıyoruz. Yurtdışına verecek dolarımız kalmadı. Millet almasın diye vergi geliyor sabuna, tıraş köpüğüne bile…" ifadesini kullandı.

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