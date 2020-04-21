Cumhurbaşkanı kararıyla; kolonyadan parfüme, şampuandan gözlüğe, ayakkabıdan mobilyaya ek vergi geldi

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, hafta sonu oyun konsollarıyla gündeme gelen ithalatta ek gümrük vergisinin kapsamı genişletildi. Resmi Gazete’de iki ayrı ithalat rejimi kararı ile 3 binin üzerinde ürünün için ek gümrük vergisi getirildi.

Tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı ve benzeri kategoride 2 bine yakın ürüne ek gümrük vergileri getirildi. Bu kategoride 30 ve 67. fasıllar arasındaki ürünlere yüzde 8 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergileri uygulanacak.

32. fasıl ile 97. fasıllarda yer alan 1200 civarındaki sanayi ürünlerine ise yüzde 5.5 ile yüzde 40 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirildi.

Kararda ek gümrük vergisi getirilen diğer ürünler ve ek gümrük vergisi oranları şöyle:

– Parasetamol – yüzde 5,5

– Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe, çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde): Takım halindeki boyalar ve diğerleri – yüzde 14

– Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar: Diğerleri – yüzde 25

– Parfümler – yüzde 25

Ek gümrük vergisi uygulamasının 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.

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