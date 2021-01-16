Sözcü yazarı Muratoğlu: İki, üç velet için istifa edilir mi; bizde şehitler için toplanan paraları, deprem diye diye kestikleri cukkaları iç ettiler!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında, Hollanda'da başbakanlığını Mark Rutte'nin yaptığı koalisyon hükûmetinin ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etmesini değerlendirdi. Kinayeli bir dille Türkiye’yi eleştirdiği yazısında, “İki, üç velet için istifa edilir mi? Bizde şehitler için toplanan paraları, deprem diye diye kestikleri cukkaları iç ettiler” diyen Muratoğlu, “Salak vallahi bu Hollanda yönetimi… Vatan-millet-Amsterdam deyip konuyu değiştir, dünya bizi kıskanıyor ile başla mağdur olduğunu söyle… Suçu başkalarına at, düşman yarat… Bunu da biz mi öğreteceğiz bu saatten sonra?” ifadelerini kullandı.

Muratoğlu, Türkiye’ye ilişkin, eleştirilerine şöyle devam etti:

“Çocuk parası ne ki? İki, üç velet için istifa edilir mi? Bizde şehitler için toplanan paraları, deprem diye diye kestikleri cukkaları iç ettiler… Nerede diye soruyorsun, cevap bile alamıyorsun Kimse istifa ediyor mu? Yoo… ‘Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok’ dedi… Bitti gitti! Yeterli geldi.

Bizim ülkede insanlar nasıl alışmışsa yolsuzluğu, “ülkenin yönetim biçimi” sanıyor. Kimse hırsızlığı ciddiye almıyor! Çalmayan, çalamadığından çalmıyor sanılıyor… Dürüst olana “ahmak” gözüyle bakılıyor.

Hiç olmadı, habere erişim engeli getir. Üzerine erişim engeli haberine de erişim engeli getir. Sorarlarsa haber kanalında şarkı söyletirsin yorumculara…

Memlekette her yer yolsuzluk mahalli… Hakkında soruşturma açılan kaç hırsız var ki? Nereye el atsa usulsüzlük tespit ediyor. Ediyor da ne oluyor? Hiç! Burası Türkiye… Utanıyorum ülkemin bu halini görünce!”

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