Çocuk bakım yardımı skandalı Hollanda hükûmetini istifaya götürdü; Başbakan Rutte bisikletiye istifayı sunmaya gitti

Hollanda hükûmeti çocuk bakım ödeneği skandalının ortaya çıkması nedeniyle istifa etti. Resmi bir raporda bakanların, memurların, parlamentonun bazı üyelerinin ve hâkimlerin skandalda rolü olduğunun belirtilmesi üzerine kabine bugün istifasını verdi. Başbakan Mark Rutte ise Hollanda Kralı Willem-Alexander’a istifaları sunmak için bisikletiyle saraya giderken görüntülendi.

Vergi dairelerinin ailelerden verilmiş olan çocuk bakım ödeneğini geri isteyerek vatandaşları yanlış yönlendirmesi sonucunda ortaya çıkan durum, pek çok ailenin büyük borçlara girmesine neden olmuştu. Hollanda medyasında, çocuk bakım ödeneği nedeniyle sorun yaşayan ailelerin pek çoğunun farklı etnik kökenlerden gelen aileler olduğu belirtildi.

Dört farklı partinin koalisyonundan oluşan kabinenin istifası pek çok politikacı tarafından bir süredir bekleniyordu. Hollanda gazetesi DutchNews’da yer alan habere göre, skandalda adı geçen İşçi Partisi Lideri Lodewijk Asscher’ın geçen perşembe istifa etmesi gelecek istifaların sinyaliydi. Asscher, 2012 yılından 2017’ye kadar Sosyal İlişkiler Bakanı olarak görev yapmıştı. İstifasını veren İşçi Partisi Lideri basına verdiği açıklamada, bu skandalın "yıllar boyu süregelmiş olan bir güvensizliğin ve beklendiği gibi çalışmayan bir ödenek sisteminin sonucu olduğunu ve hükûmeti halkın düşmanı hâline getirdiğini" söylemişti.

"Koronavirüs'ü mevcut hükûmet takip edecek"

Başbakan Mark Rutte Koronavirüs'e dair gelişmeleri mevcut hükûmetin takip etmeye devam etmek istediğini söyledi. Hükûmet, 17 Mart’ta ülkede gerçekleşecek yeni seçime kadar görevde kalacak. Fakat parlamentonun tartışmalı veya hassas olarak nitelendirdiği konularda kabine yeni karar verme hakkına sahip olmayacak.

Koronavirüs ise bir istisna olarak istifasını vermiş olan hükûmet tarafından kontrol edilmeye devam edecek.

"Hükûmetin cevaplaması gereken sorular var"

İstifasını veren hükûmetin halka vermesi gereken cevaplar olduğunu belirten muhalif milletvekileri, ödenek borçları nedeniyle işlerini, evlerini kaybeden ailelerin hayatlarının nasıl düzeleceği sorusunu hatırlattı. Skandalın ortaya çıkmasında katkısı olan Milletvekili Pieter Omtzigt, vergi dairelerinin pek çok kanunu ihlal ettiğini, fakat kanundaki boşluklar nedeniyle yanlış bir yere imza atmak gibi bir hata yapan vatandaşın dahi tüm ödeneği geri vermekle yükümlü kaldığını belirtti. Omtzigt, ‘hukukun hukuki olmayan bir yorumlaması’ olarak adlandırdığı bu durum sonucunda pek çok ailenin dağıldığını hatırlattı ve skandalın arkasındaki ırkçı elementlerin tartışılması gerektiğini belirtti.

Vergi dairelerinin çocuk bakım ödeneğinde ufak bir hata yapmış olan herkesi ‘dolandırıcı’ olarak adlandırmış olduğunu belirten Omtzigt, kanunlara göre bu niteliği taşıyan kişilerin ev satın alma veya kiralama hakkına sahip olmadığını söyledi.

Başbakan Mark Rutte, Hollanda Kralı Willem-Alexander’a kabinesinin istifasını sunmak için saraya bisikletiyle giderken görüntülendi. Saray önünde protestocularla karşılaşan Rutte’ye polis memurları eşlik etti.

"Kaçınılmaz son"

Muhalif partilerin milletvekilleri bu sonu kaçınılmaz olarak nitelendirirken, ırkçı temellere dayandığı düşünülen çocuk bakım ödeneği skandalına dair Sosyalist Parti lideri Lilian Marijnissen, “Bu bir son değil, yalnızca başlangıç” yorumunu yaptı.