Sözcü yazarı Muratoğlu enflasyon rakamlarını yorumladı: Pinokyo görse kıskanırdı!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, dün açıklanan şubat ayı enflasyon rakamlarını, "Üstüne üstlük Hatay Valisi enflasyon rakamlarını onayladı. Üzerine konuşacak fazla bir şey kalmadı. At yalanı, Pinokyo görse kıskanırdı!" sözleriyle yorumladı.

TIKLAYIN | Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Muratoğlu, "Dünyada enflasyon yokken, bizde fiyatlar yüzde 12'den fazla artıyorsa bir de bundan sonrasını düşünün. Enflasyon el âlemde kedi, bize ejderha… Avrupa'da enflasyon bir türlü artmıyor, adamlar karalar bağlıyor. Amerika, 'Her türlü önlemi aldık, bu enflasyon mutlaka artacak' diye algı yönetimi yapıyor. Japonlar enflasyonun gölgesini görünce bayramlıklarını giyiyor." ifadesini kullandı.

Muratoğlu, "Ayıptır söylemesi, Suriye'de enflasyonun seviyesi yüzde 3.8 gibi… Suriyelilerin ölümü göze alıp kaçmaya çalıştığı Yunanistan'da enflasyon eksi yüzde 0.20… Bizde de bıraksalar, ekonomiyi yönetmeye çalışmasalar neredeyse kendi kendine düşecek!" ifadesini kullandı.

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