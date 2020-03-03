Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu.

Tüketici fiyat endeksi verilerine göre 2020 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,94 artış gerçekleşti.







TÜFE yıllık değişim oranları (yüzde ), Şubat 2020





Yıllık en düşük artış yüzde 2,27 ile haberleşme grubunda gerçekleşti



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,98 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,01 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (yüzde ), Şubat 2020





Aylık en yüksek azalış yüzde 4,83 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

