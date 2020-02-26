Sözcü yazarı Muratoğlu: Emekli maaşını kesmek AKP’nin intiharı demek!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, SGK'nın aldığı yeni tasarruf tedbirleri kapsamında, emekli maaşlarında yüzde 5 kesintiye gidileceği ve emeklilerin bayram ikramiyesinin kaldırılacağı iddiasını yorumladı. Muratoğlu, böyle bir hamlenin AKP'nin sonunu getirebileceğini dile getirdi.

Muratoğlu bugünkü yazısında, "Önce emeklilerin maaşlarından kesintiler yapılacağı haberleri geldi. Sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yalanlandı. Bugün bunu yalanlarsın, yarın başkasını yürürlüğe sokarsın. Bu durum kaçınılmaz. Bağı, bahçeyi sattılar, sarı ineğe göz koydular. Kasada para kalmadı, nereden bulacaklar?" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Mevcut para artık partiyi doyurmaya yetmiyor. Daha fazlası gerekiyor! Geliri artıracaksın da nasıl yapacaksın? Emeklilere sertçe dokunmak aynı zamanda AKP'nin siyasi hayatını noktalamak anlamına gelir. Ciddi anlamda oy kaybı getirir. 'Batıyoruz' itirafının yanında da 'Partiyi kapatıyoruz' demenin başka şeklidir. Ya Merkez Bankası'nın parası? Ona zaten çöktüler. Hazine'ye gelir olarak devrettiler. Bu durumu belki bir süre daha sürdürebilirler. Zira sürekliliği halinde Türk Lirası'nın değer kaybını, faiz, döviz ve enflasyonun yükselmesini önleyemezler. O zaman gelsin yine yeni vergiler! Kıdem tazminatlarına da el attılar mı, emeklilerden de hafifçe kırptılar mı, bu yılı idare ederler." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

SGK'nın aldığı yeni tasarruf tedbirleri kapsamında, emekli maaşlarında yüzde 5 kesintiye gidileceği ve emeklilerin bayram ikramiyesinin kaldırılacağı öne sürüldü. SGK, iddiayı yalanladı.

TIKLAYIN | Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak!

TIKLAYIN | SGK "emekli ikramiyeleri kaldırılıyor" haberlerini yalanladı