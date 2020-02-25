SGK "emekli ikramiyeleri kaldırılıyor" haberlerini yalanladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) FOX TV Ana Haber'de yer alan, "Emeklilerin Hazine'ye zorunlu aktarım olacağını ve emeklilerin bayrak ikramiyelerinin kesileceğine" yönelik haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.

SGK'nın yaptığı açıklama şöyle: "Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür.



Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

FOX TV'deki haberde, yüzde 5 sağlık kesintisi, bayram ikramiyesi iptali, kız çocuklarına babadan maaş ve maaşlardan hazineye katkı ödemeleri geleceği iddiasında bulunulmuştu.