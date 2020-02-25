Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak!

SGK'nın aldığı yeni tasarruf tedbirleri kapsamında, emekli maaşlarında yüzde 5 kesintiye gidileceği ve emeklilerin bayram ikramiyesinin kaldırılacağı belirtildi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fatih Portakal'ın sunumuyla ekranlara gelen FOX Ana Haber 24 Şubat haberinde, çalışanlardan da emeklilerden de hazineye zorunlu aktarım olacağı, maaşlı olan herkesin maaşlarında kesinti olacağı ve hazineye katkı sağlanacağı açıklandı.

Söz konusu habere göre, yüzde 5 sağlık kesintisi, bayram ikramiyesi iptali, kız çocuklarına babadan maaş ve maaşlardan hazineye katkı ödemeleri gelecek.

Maaşlarda kesinti olacak mı?

Öte yandan, Berat Albayrak'ın talimatıyla başlatılan çalışmada, çalışan ve memurlardan Hazine'ye maaş kesintisinin de gündemde olduğu belirtiliyor.

Fatih Portakal: Siz tasarruf edin

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal da tepkisini, "Devlet hep halktan tasarruf bekliyor, devlet tasarruf etsin deyince devlet hayatta tasarruf etmiyor. Eğer yasalaşacak olursa ki vermiyoruz, iflahımız kesilir. Umarım sadece bir niyet çalışmasıdır. Tedbir almak istiyorsanız siz tasarruf edin" sözleriyle dile getirdi.

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