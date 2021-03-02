Sözcü yazarı Muratoğlu: Büyüyen fakirhaneler değil malikâneler, hane halkı büyüyemedi ama hanedan semirdi

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, dün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin olarak, "Ve Türkiye salgın sürecinde ekonomisi büyüyen iki ülkeden biri olma başarısını gösterdi. Nitekim vatandaşları direkt ilgilendiren bir konu değildi… Ha yüzde 1.8 büyüdü, ha yüzde 18… Cebine bakan, boş boş bakmaya devam etti. Bu büyüme kediyse ciğer neredeydi? Büyüyen fakirhaneler değil malikâneler… Hanehalkı büyüyemedi ama hanedan semirdi… Sonuçta hepimiz aynı gemide değil miyiz işte? Büyüdük derlerse uzatma, bak önüne…" görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Nasıl büyümüş Türkiye? Yüksek montanlı para basımı, devasa kredi artışı, düşük faiz oranlı para politikaları… Belli ki kriz saraya uğramadı… Şunu baştan söyleyeyim İstatistik Kurumu'nun ölçüm şablonu külliyen yanlış… Ne yaparsan yap büyürsün… Bir bakıyoruz gıda fiyatları Türkiye'de rekor üstüne rekor kırıyor. Ne düşünürsünüz? Yeterli arz yok ondan artıyor… Hâlbuki fazlası var! 2020 yılında tarım yüzde 4.8 oranında büyümüş… Öyle açıklanıyor. Haliyle beni bir gülme alıyor. Siz bakmayın kişi başı gelirde ancak Afrika ülkeleri ile yarıştığımıza. Ortamlarda büyüyen iki ülkeden biriyiz dersiniz, geçersiniz." düşüncesini dile getirdi.

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