10 soruda 2020 büyüme rakamları; bardağın dolu ve boş taraflarını Barış Soydan yorumladı

Türkiye ekonomisi 2020 yılı genelinde yüzde 1.8 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), dördüncü çeyrekte ise yüzde 5.9 büyüdü.

TÜİK’in açıkladığı verileri yorumlayan T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yakalanan yüksek büyüme oranlarına rağmen, pandemi nedeniyle Türkiye’nin bahar aylarında sert biçimde daralmış olmasının yıl geneli büyümesini aşağıya çektiğini belirtti.

Pandemide pek çok ülke daralırken Türkiye’nin yılı pozitif büyümeyle kapatmasının bardağın dolu tarafı olduğunu belirten Soydan, bununla birlikte çok yüksek seviyelere çıkan işsizliği eritebilmek için bu oranın yetersiz olduğunu vurguladı.

Kişi başına gelirin durumu

Soydan, GSYH büyümesinin vatandaşların kişisel refahlarını nasıl etkilediği sorusuna da yanıt aradı.

Kişi başına gelirin 2020’de 8.599 dolar olduğunu kaydeden Soydan, bunun Türkiye’yi refahtan uzak, orta ölçekte bir ülke yaptığını belirtti.

Barış Soydan, bir zamanların yoksul Doğu Avrupa ülkeleri Polonya, Macaristan, hatta Romanya’nın kişi başına gelirlerinin Türkiye’nin iki katına çıktığını vurguladı ve “20 yılda dere tepe düz gittik ama bir arpa boyu yol gittik” dedi.