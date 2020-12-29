Sözcü yazarı İsmail Saymaz: İmamoğlu'nun adı bile, Olay TV'nin doğarken boğulmasına yetti

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, 26 günde ekranı kararan Olay TV'ye ilişkin olarak, "İmamoğlu'nun adı bile, Olay TV'nin doğarken boğulmasına yetti" yorumunu yaptı.

Saymaz, "Olayları izlediniz.Hepimiz canlı yayında izledik.30 Kasım'da izleyicisiyle buluşan Olay TV'nin ekranı 26 günde siyaha düşürüldü.Daha doğrusu, gördüğü baskı sonucu karartıldı. Türkiye'nin bu en kısa süreli televizyonculuk girişimi, Türk basın tarihinde Olay TV Olayı diye anılacak." değerlendirmesini yaptı.

Saymaz yazısında, "Bu serüven, Trabzonlu bir işadamı olan Hüseyin Köksal'ın yaz başında bir TV kurup medyaya girmeye niyetlenmesiyle başladı.Köksal, aslında bir tekstilci. Karsal Örme Anonim Şirketi'nin sahibi.Şirket, babası Ali Köksal tarafından 1970'li yıllarda Trabzon'da kuruldu ve sonradan İstanbul Beylikdüzü'ne taşındı. Baba Köksal, 2016 yılında hayatını kaybedince tabutunu omuzlayanlardan biri oğlu Hüseyin, diğeri ise dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iktidar yanlısı olmayan bir kanala lisans vermeyeceği için, Köksal babasının arkadaşlarından eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın kapısını çaldı. Çünkü geçen yıla kadar Bursa'da yayın yapan Olay TV'nin lisansı, Çağlar'ın elindeydi. Eski bakan lisansını, Köksal parasını koydu. Kanalın başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Süleyman Sarılar getirildi. Kağıthane'de üç katlı bir rezidans kiralandı. El sürülmemiş ekipmanlar alındı. Etkili bir kadro kuruldu.Hem Köksal'ın yakın arkadaşı olması, hem de Sarılar ile birlikte çalışmasından ötürü perde arkasında İmamoğlu'nun bulunduğu iddia edildi. İmamoğlu, bu iddiaları

yalanladı." ifadesini kullandı.

Saymaz, "Bu arada Cavit Çağlar ise iddiaları reddediyor. HDP'nin toplantısını baştan sona yayınladıkları, AK Parti karşıtı ve yanlı yayın yaptıkları için yolunu ayırdığını, baskı görmediğini savunuyor.HDP'nin meclis grup toplantısını canlı şekilde yayınlamak suçsa, TBMM TV bu suçu her hafta işliyor. Zaten Olay TV de yayını TBMM TV'den alıyormuş.Doğrusu, canlı vermeseler de aynı akıbete uğrayacaklardı.Artık Türkiye'de, iktidara biat etmemiş bir medya girişimine hayat hakkı tanınması zor görünüyor.İmamoğlu'nun adı bile, Olay TV'nin doğarken boğulmasına yetti. HDP, zorbalığın kılıfı…Zira Sözcü TV de RTÜK tarafından bir yıldır oyalanıyor. Ne yani, Sözcü de mi HDP'li!" düşüncesini dile getirdi.