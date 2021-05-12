Sözcü yazarı Turan: İmamoğlu'nun elleri arkasında yürümesine "Bana göre suç" diyen Soylu'nun, aslında Sedat Peker'in iddialarının üzerine gitmesi gerekmez mi?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları "vahim, korkunç, mide bulandırıcı" olarak nitelendirirken, "Ekrem İmamoğlu'nun türbe bahçesinde elleri arkasında yürümesi için “Bu bana göre suç” diyen İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'nun aslında bu iddiaların üzerine gitmesi gerekmez mi?" diye sordu.

Turan, "Doğru da olabilir, yanlış da… Cumhuriyet Savcıları'nın bunları incelemesi, gerçeği araştırıp soruşturması gerekmez mi? Aksi halde bu ülkenin hukuk sistemine nasıl güveneceğiz?. Ekrem İmamoğlu'nun türbe bahçesinde elleri arkasında yürümesi için “Bu bana göre suç” diyen İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'nun aslında bu iddiaların üzerine gitmesi gerekmez mi? Sedat Peker'in kırmızı bülten talep edilen organize suç örgütünün yöneticisi olduğunu belirten Süleyman Soylu onun vahim iddiaları için sadece 'İftira ve itham' hükmünü verdi. Bu peşin hükümle sorun halledildi mi yani?" ifadelerini kullandı.

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