Sözcü yazarı: Gürgentepe Olayı “Sen yık mahkeme kararı arkadan gelir” diye özetleyebileceğimiz yeni Türkiye hukukunun özetidir

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Ordu’nun Gürgentepe ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in şehit yakınına hakaret ettiği olayı değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Gürgentepe Olayı ‘Sen yık mahkeme kararı arkadan gelir’ diye özetleyebileceğimiz yeni Türkiye hukukunun özetidir” dedi.

Hakarete uğrayan söz konusu şehit yakınının iade davasıyla işine geri döndüğünü hatırlatan Zeyrek, şunları kaydetti:

Başkan Şahin, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti. Kadın işçi, hakkını aramak için mahkeme kapılarını aşındırdı. Oysa, Anayasa'da Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi de çok açıktı. O video mahkemede alenileştikten sonra bir suç deliline dönüşmüştür. Başkan Şahin aleyhine, bir işçiyi sendikadan ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir ve tehdit kullandığı için (işten atma ciddi bir tehdittir) altı aydan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmalıydı. Aynı şekilde hukuka aykırı başka bir davranışla (sendika eylemine katıldılar diye işçileri işten çıkararak) sendikanın faaliyetlerini engellediği için bir yıldan üç yıla kadar hapsi istenmeliydi.

Gürgentepe Olayı işte bu yüzden “Sen yık mahkeme kararı arkadan gelir” diye özetleyebileceğimiz yeni Türkiye hukukunun özetidir. Türkiye'de ne yazık ki en üst seviyesinden en aşağıdaki yöneticisine kadar, bir yerleri yöneten herkes son zamanlarda “kanun benim” edasıyla dolaşıyor. Hukuka uymak yerine kendi hukukunu koymaya çalışıyor. Buna son vermedikçe, hukuku ihlal edenin yaptığı yanına kâr kaldıkça, hukuk devleti hayal kalmaya devam eder. Hukuk devleti hayal kaldığı sürece de millet olarak daha çok bedel öderiz.

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