Sözcü yazarı Erkin yazdı: Diyanet'i yöneten isme açılan telefon

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sosyal medya düzenlemesine destek çıktığı açıklamalarını AKP MKYK üyesi Mustafa Şen’in başkanlık ettiği Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin “Seher Vakti Buluşmaları” programında yaptığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda Erbaş ile telefonda görüşerek katılımcılara hitap etmesini de hatırlatan Erkin, yazısında şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın tam desteğini alan Erbaş'ın karşımıza ‘siyasi aktör' olarak çıkarıldığını anlıyoruz! Çünkü… 24 Temmuz 2020'de Ayasofya'nın açılmasıyla birlikte AKP yeni bir yol haritası çizdi, çiziyor. “1994 ruhu” üzerinden muhafazakâr tabanı sıkı sıkıya kenetlemek! Kendisinden kopan DEVA, Gelecek partilerine oy geçişini engellemek, Saadet tabanını yanına alabilmek! Dahası… Yenişafak yazarı Hayrettin Karaman (İslam hukuk profesörü ve ikitdarın görüşlerine sık sık başvurduğu isim) geçen pazar günü (12 Eylül) köşesinde “İslam, devlet ve düzen” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Karaman da Ali Erbaş gibi, İslam'ın siyaset teorisini anlattı, ‘hilafet' üzerine ilginç tespitler yaptı.

SONUÇ: Diyanet'i yöneten isme açılan telefon önemli… İktidar, 3 Kasım 2002'de kendisini iktidara getirenin ‘din' olduğunu düşünüyor ki, bugün “1994 ruhuna” sarıldı. Oysa… 2002'de iktidara gelmelerinin nedeni ekonomiydi ve ekonomiyi düzeltemeyen iktidarlar seçimde yenilmeye mahkumdur!"

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