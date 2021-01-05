Sözcü yazarı Erkin: Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, eski SKY Türk Genel Yayın Yönetmeni Serdar Akinan’ın “Hayatımın haberi” isimli kitabından bugünkü köşesinde alıntılar yaptı. Akinan, 6 Ocak 2005’te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın toplantısı sonrası koluyla boynunu çok sert biçimde sıktığını yazdı.

Akinan kitabında, "O basın toplantısında ben ısrarla soru sormak istedim ancak bana söz verilmedi. Erdoğan, toplantı sonrası kapıya yöneldi. Ben de diğer gazetecilerle ayağa kalktım ve kapıya yöneldim. O ise salonun çıkış kapısının ağzında durmuş birileriyle konuşuyordu… Tam onun önünden geçerken bana doğru hamle yaptı ve sol yanıma doğru yaklaştı. 'Serdar nasılsın?' dedi. Ben şaşkınlıkla, 'İyiyim efendim. Sağ olun' dedim. Öyle ya, Amerika'dan beri hemen hiç konuşmamıştık. Az önce soru yöneltmeme izin vermemiş ve toplantı boyunca da kızgın bakışlarla beni kesmiş, ben ise buna bir anlam verememiştim. Sağ kolunu boynuma doladı ve salonun dışına doğru bir adım attı. Ben de onunla ilerlemeye başladım. Uzaktan bize bakan o an için Erdoğan'ın eğilip kulağıma bir şey söylüyor olduğunu düşünebilirdi…" ifadesini kullandı.

Akinan kitabında şunları kaydetti:

"Sol yanına döndü ve Beşir Atalay'a bakarak “Beşir Hocam bak bu Serdar Akinan. SKY'ın başındaki…” dedi. Beşir Atalay da onun sol yanına geldi ve ağır adımlarla ilerlemeye başladık. Korumalar bir çember yapmıştı etrafımızda. Bir anda koluyla boynumu çok sert bir şekilde sıkmaya başladı. Çok canım yandı o anda ancak sesimi çıkaramadım. “Lan oğlum neden benim aileme küfrettiriyorsun?” dedi. Aşırı öfkeliydi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, benim ailesine üstelik ekrandan küfrettirdiğimi söylüyor ve oracıkta boğacakmış gibi boynumu sıkıyordu… O geziden sonra bir gün Nuray Mert ile dertleşiyorduk. Nuray o zamanlar YeniŞafak gazetesi çevresine yakındı. Skytürk gerçekten de rahatsızlık yaratıyordu… Nuray bir akşam, “Serdar, ben Mustafa Karaalioğlu ile konuştum. Sen Akif Beki ile buluş. Bunlar senin kötü niyetli olduğunu düşünüyor olabilir. Kendi ağzınla anlat” dedi.