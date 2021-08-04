Sözcü yazarı Emin Çölaşan: Ortalığı mahveden Marmaris yangını Okluk'a yaklaşıyor, aman çok dikkat edelim o güzelim sarayın başına bir iş gelmesin!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, orman yangınlarının memleketi mahvettiğini belirterek, "Evler yanmış, ormanlarımız bitmiş, ormandaki canlılar kül olmuş. Olsun varsın... Ne diyor şimdi iktidar kesimi, ona bir bakalım... 'TOKİ yananların yerine öyle evler yapacak ki, herkes keşke benim de evim yanmış olsaydı diyecek.' Konut projeleri hazırlanmış bile. Vatandaşa binlerce konut yapılacakmış. Bu konutları almak isteyenlere kredi verilecek, takside bağlanacakmış. Her şey dört dörtlük olacakmış! Hele bir de yangınların sorumluluğunu CHP'li belediyelere atmayı başarırlarsa..." ifadelerini kullandı.

Okluk Koyu'nda yapılan Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı'nın yolunun trafiğe kapatıldığını, karadan yasak bölge ilan edildiğini, her türlü teknenin koya yaklaşmasının yasak edildiğine işaret eden Çölaşan, "Aman çok dikkat edelim... O güzelim yazlık sarayın başına bir iş gelmesin. İçinde ve çevresinde yüzlerce hektar çam ormanı var. Vallahi bir kozalak kıvılcımıyla hepsi yanıp kül olur. Sarayımızı yangına teslim etmeyelim. Aksi taktirde sayın dünya liderimiz kafayı dinlesin ve konuklarını ağırlasın diye yaptırılan o görkemli sarayın ormanları yanar, her şey cascavlak ortada kalıverir. Sonra "Acele proje çizdir de yenisini yaptıralım" diye TOKİ'ye başvurmak zorunda kalırlar. Öyle ya, saraysız-külliyesiz dünya lideri olur mu... Koskoca Türkiye'nin yazlık saraysız cumhurbaşkanı olur mu!" diye yazdı.

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