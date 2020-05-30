Sözcü yazarı Emin Çölaşan: Ne oldu, Ankara'daki 1100 odalı sarayınızı yoksa unuttunuz mu, niçin İstanbul'da yaşıyorsunuz?

Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 'Vatandaş Emin' olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı "Recep Bey'e açık mektup" adlı yazısında, "Beyefendi, geçtiğimiz mart ayında hızlanan salgınla birlikte İstanbul'a transfer olup, oradaki görkemli Huber Köşkü'nde yaşamaya başladınız ve kendinizi izole ettiniz. Ne oldu, Ankara'daki 1100 odalı sarayınızı yoksa unuttunuz mu? Niçin iki ayı aşkın süredir İstanbul'da yaşıyorsunuz?

Yoksa Ankara'da bizim bilemediğimiz herhangi bir tehlike mi vardı? Binlerce insanımızın canını alan virüsün İstanbul'daki köşkünüze ulaşması mümkün değil miydi?

Başkent Ankara'ya karşı ciddi bir alerjiniz olduğunu biliriz de, bu kadarı artık biraz fazla kaçtı gibime geliyor. Elinizden gelse bütün Türkiye'yi, ekonomiyi, bankaları, kurumları, Diyanet'i vesaireyi İstanbul'a taşıyacak, çoluk çocuğunuz ve kalabalık kadrolarınızla birlikte oraya yerleşeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Emin Çölaşan, Ankara'nın 'hasretle' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediğini belirterek, "Sadece Ankara halkı değil, sarayınız da bekliyor. Eğer sarayınızda virüs çıktıysa şimdiye kadar çoktaaan yok edilmiş olması gerekir. Bu konuda hiç endişeniz olmasın yani.. Yüce kişiliğinizi sıradan vatandaş kimliğimle ve haddim olmayarak rahatsız ettiysem çok özür dilerim." diye yazdı.