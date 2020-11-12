Sözcü yazarı Dündar: Salgının başlangıcında neredeyse televizyon sunucularından daha çok ekranlarda görünen Bilim Kurulu üyeleri yine suspus

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, "Salgının başlangıcında neredeyse televizyon sunucularından daha çok ekranlarda görünen Bilim Kurulu üyeleri, asıl konuşmaları gereken tüm kritik dönemeçlerde olduğu gibi yine suspuslar…" görüşünü savundu.

Dündar, "Sağlık Bakanlığı ise vaka ve hasta sayısını düşürebildiği kadar az gösterme, salgının patlama yaptığını gizleme peşinde… Ama hayatlarını, hastalarını yaşatmaya adamış, ilk günlerden bu yana gece gündüz demeden can kurtarmaya çalışan değerli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız susmuyor." düşüncesini dile getirdi.

Dündar, "Kimi görevde bulundukları hastanelerde yoğun bakımın dolu olması nedeniyle başka bölümleri kapatarak yeni yoğun bakım üniteleri yapmaya uğraştıklarını yazıyor, kimiyse hasta yığılması karşısında yaşadıkları çaresizliği duyurmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

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