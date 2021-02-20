Sözcü yazarı Doğru: Türkiye'nin “Korona karnesi”  4 soru cevapsız bırakıldığı için inandırıcı değil

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, CHP'li Murat Emir'in soru önergesine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt gelmediğini hatırlatarak, "Türkiye'nin “Korona karnesi” bu 4 soru cevapsız bırakıldığı için inandırıcı değil" yorumunu yaptı.

Doğru yazısında, "Çin'in CoronaVac aşısından bugüne kadar kaç doz için sözleşme imzalandı? Sözleşmenin toplam tutarı kaç TL'ye ulaştı? 2- Çin'den hangi tarihlerde, kaç doz aşı geldi? Gelen miktarın açıklanmasından neden vazgeçildi? 3- DMO ne kadar ödeme yaptı? Aşıların tamamı gelmeden, sözleşme bedelinin tamamı mı ödendi? 4- İlk partide 3 milyon doz geldiği açıklandı ancak 2.8 milyon doz aşı yapıldı. 200 bin doz aşıya ne oldu? Bu soruları CHP Milletvekili Murat Emir, TBMM'de soru önergesi ile Sağlık Bakanı'na sordu, cevap alamadı. Anladınız değil mi!" ifadesini kullandı.