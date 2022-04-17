Sözcü yazarı Doğru: Kaç milyon ton sabır Man Adası rezaletini unutturur?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Man Adası davalarının Yargıtay tarafından bozulmasına ilişkin olarak, "Kaç milyon ton sabır Man Adası rezaletini unutturur?" diye sordu.

Doğru yazısında, "En son Yargıtay üst mahkemesinin 4. Hukuk Dairesi de, Kılıçdaroğlu'nu halkı aydınlattığı için haklı buldu. Cumhurbaşkanı tarafı; “dolarlar uydurma, dekontlar sahte” diye tutturdukları için rezaletin içine gömüldüler. Oysa Cumhurbaşkanı tarafı şu soruların cevabını halka verebilselerdi:Soru 1: Bu aile boyu 15 milyon dolar yurt dışında nasıl kazanıldı? Soru 2: Bu kazancın vergisi ödendi mi? Vergisi ödendiyse MAN Adası'nda şirket ilişkisi kurmaya neden ihtiyaç duyuldu? Soru 3: 15 milyon dolar kazancın vergisi ödendiyse nerede ödendi? Soru 4: Enişte, dünür, kardeş ve oğul MAN Adası'nda tabela şirket ile para alış verişini hangi ticari amaç gözeterek kurdular? 15 milyon dolar yurt dışında kazanıldıysa ne alındı, ne satıldı, kaça alındı, kaça satıldı, ticari başarı nedir? Soru 5: 15 milyon doların kazanılması sırasında bir “kara para aklama girişimi” oldu mu? Türkiye'de sık sık ilan edilen “Varlık Barışı” adlı yurt dışında tutulan dolarların Türkiye'ye getirilerek hiçbir vergi incelemesine konu yapılmadan temizlenip aklanmasında bu Man adası dolarları da faydalandı mı?" ifadesini kullandı.

Doğru şunları kaydetti:

"Özetle: Cumhurbaşkanlığı tarafı bu sorulara cevaplar verebilir, halkı gerçek bilgiyle aydınlatır, vicdanları ikna edebilirdi. Yapmadı. Cumhurbaşkanı şimdi bu büyük rezaletin hesabını nasıl verecek? Halktan sabır istiyor. Kaç milyon ton sabır Man Adası rezaletini unutturur?"

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017 tarihinde yaptığı grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları’nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini söylemişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Osman Ketenci ve Orhan Uzuner avukatları aracılığı ile mahkemeye başvurarak 1 milyon 500 bin TL değerinde manevi tazminat davası açmıştı.

Anadolu 20’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz 2018 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. İstinaf Mahkemesi’nin ‘usulen bozma’ kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.

Daha önce de 197 bin lira ceza

Öte yandan, geçtiğimiz salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Kasım 2017 tarihinde yaptığı grup toplantısındaki iddiaları nedeniyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplamda 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.

Yeniden görülen Man Adası davasında da 142 bin lira tazminat ödemesine karar verilmişti.

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