Yeniden görülen Man Adası davası: Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira tazminat ödemesine karar verildi

Yeniden görülen "Man Adası" davasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık 2017'de Man Adası konuşmasında Erdoğan ve yakınlarına yönelik iddiaları üzerine istinaf mahkemesinin bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiği davada, Kılıçdaroğlu'nun yeniden 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.



Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacılar Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı. Avukat Ferah Yıldız davanın kabul edilmesini talep ederken, Celal Çelik dosyada hiçbir delilin toplanmadığını ve tanıkların dinlenmediğini ifade ederek davanın reddini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, açılan tazminat davasını kısmen kabul etti. Yerel mahkeme ilk verdiği kararı değiştirmeyerek Kılıçdarçoğlu'nun 100 bin lira manevi tazminatın Erdoğan'a, 17 bin lira tazminatın Ziya İlgen'e, 15 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye, 10 bin lira tazminatın da Ahmet Burak Erdoğan'a haksız fiil tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verdi. Mahkeme, 5 Aralık 2027 tarihli konuşmada Mustafa Erdoğan'a yönelik herhangi bir söz sarf edilmediğini belirterek bu davanın ise reddine karar verdi. (DHA)

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017 tarihinde yaptığı grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları’nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini söylemişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Osman Ketenci ve Orhan Uzuner avukatları aracılığı ile mahkemeye başvurarak 1 milyon 500 bin TL değerinde manevi tazminat davası açmıştı.

Anadolu 20’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz 2018 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. İstinaf Mahkemesi’nin ‘usulen bozma’ kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.

Daha önce de 197 bin lira ceza

Öte yandan, geçtiğimiz salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Kasım 2017 tarihinde yaptığı grup toplantısındaki iddiaları nedeniyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplamda 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.