Sözcü yazarı Doğru'dan Hürriyet gazetesine: Amiral gemisi, saltanat kayığına dönüşmüş

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la CNN Türk ekranında program yapan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ı eleştirdi. Doğru, " Amiral gemisi, saltanat kayığına dönüşmüş" düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Genel Yayın Müdürü, bir zamanlar 'Türk basının Amiral Gemisi' diye örnek gösterilen gazetenin başına getirilmişti. Gazete, Hazine Bakanı'nın iktidarı döneminde Devlet Bankası Ziraat'ten verilen 700 milyon dolar döviz kredisi ile sahip değiştirince yayın politikasını iyice iktidarın arzusuna terk etmişti. Amiral gemisi, saltanat kayığına dönüşmüştü. Amiral gemilerini! Kaptanlar yönetir. Saltanat kayıklarını! Dümenciler." yorumunu yaptı.

Doğru, "Saltanat kayıklarında rotayı kayığın sahibi sultanlar çizer. Dümenci Sultanın rotasına uyar. Amiral gemilerinin rotasını, gideceği limanı kaptanları belirler. Biliyorsunuzdur, 'Titanik Gemisi'nin kaptanı rotayı değil, gitmesi gereken limanı değil, kendi kaptanlık birikim ve tecrübelerini değil şımarık zengin yolcuların arzularına daha çok cevap vereyim diye gemiyi onların istediği gibi yönetti ve Titanik gitti, buz dağına çarptı, ortadan kağıt gibi yarıldı, battı. Türkiye Gemisi! Azgın dalgalarla boğuşuyor. Dolara bağımlı olmayan krizsiz büyüyen bir ekonomi haline gelmek için halktan ne fedakarlık isteniyor? Laga-Lugayı bırakın. Rotamız ne? Millete onu söyleyin!" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | Berat Albayrak: Kur iner, çıkar; Türkiye'nin bunu yönetebilecek ciddi bir altyapısı var