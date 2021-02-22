Sözcü yazarı Doğru: Aşının içine nepotizm girdi!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Türkiye'deki aşılama sürecine ilişkin olarak, "Aşının içine nepotizm girdi!" yorumunu yaptı.

Doğru yazısında, "Çin'den ithal CoronaVac aşısıyla ilgili 4 soruyu bu köşede yayınlamıştım. Soruları CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM'de Sağlık Bakanı'na sormuştu. 4 sorunun 3'üne lojistik firması sahibi Doğan Doğanay cevap vermişti. Sonuçta aşı geliyor ama Çin'de bayram tatili uzun olduğu için (Biz Çinlileri çalışkan bilirdik, bizden daha uzun bayram tatili yapıyorlarmış) aşının gelmesi gecikti. Gelen 3 milyon aşının 200 bin dozunun da kardeş ülkeler Azerbaycan ile KKTC'ye gönderildiği açıklandı." ifadesini kullandı.

Doğru şunları kaydetti:

"Bu noktada CHP Milletvekili Murat Emir dün yeni bir açıklama gönderdi ve “Türkiye'ye ilk partide gelen 3 milyon doz aşının vurulmasına 14 Ocak'ta başlanmış, aradan geçen 27 günde bu miktarın ancak 2 milyon 800 bin dozu tamamlanabilmişti. İkinci doz aşılamanın başladığı günün sabahında ise Sağlık Bakanlığı'nın aşı haritasına göre 2 milyon 811 bin 73 doz aşılama yapılmıştı. Biz de yaklaşık 200 bin doz aşının ne olduğunu sormuştuk. Salgın sürecini adil ve öznel bir yaklaşımdan uzak nepotizm (eş dost akraba kayırma) anlayışıyla yöneten Sağlık Bakanlığı, bu konuda da topluma bilgi vermemişti. Şimdi bu aşıların Azerbaycan ve KKTC'ye gittiğini söylüyorlar.

Öyleyse 2. parti aşılamanın başladığı gün 11 bin 73 doz fazladan aşı nasıl yapılabildi? Bakanlık bu soruların yanıtını halka vermeli. 200 bin doz aşı gerçekten Azerbaycan ve KKTC'ye mi gitti? Ayrıca aşı sözleşmesinin detayları çok önemli? Aracı firmaya gerek var mıydı? Aracı firma bu işten ne kadar para kazandı? Sağlık Bakanlığı'ndan bir an önce bu soruların yanıtını bekliyoruz” dedi. Dün yine Transshipping Uluslararası Taşımacılık şirketinin sahibi Doğan Doğanay, yeniden bilgi gönderdi, kendisinin aracı şirket olmadığını, DMO ile Çin arasında aracı Türk şirketinin Ankara merkezli Keyman İlaç olduğunu ve ilacın dozunun Türkiye'ye maliyetinin 26.5 ile 29.5 USD (Amerikan Doları) aralığında bulunduğunu bildirdi."