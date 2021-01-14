Sözcü yazarı Doğru: Aşının getirilmesinde geç kalındı, sanki ‘ölen ölür, kalan sağlar bağışıklık kazanır modeli’ tercih edildi

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Türkiye’de aşılamada geç kalındığını belirterek, “Sanki ‘ölen ölür, kalan sağlar bağışıklık kazanır modeli’ tercih edildi” yorumunu yaptı.

Doğru yazısında, "Aşının getirilmesinde geç kalındı. Niçin? Tam olarak, net olarak, açık seçik olarak 'aşının neden geç kaldığını' bize Sağlık Bakanı'nın açıklaması gerekirdi. Açıklayamadı. Muhtemelen onu da aşan kara delik, karanlık bir nokta vardır." görüşünü savundu.

Doğru, "Bugünkü tablo: Gele gele 3 milyon doz aşı Çin'den geldi. Nisan ayına kadar Çin'den gelecek aşı 50 milyonu bulacak. Cek- Cak sözler bunlar. Çok yalan var. İster inan, ister inanma. Türk anne ve babadan doğmuş Almanya'da büyümüş, eğitim almış, fırsat eşitliğini Almanya'nın ortamında bulmuş iki Türk bilim insanının geliştirdiği Alman BioNTech aşısının zamanında siparişini veremeyen Türkiye'yi yönetenler, bu açıdan beceriksizlik tarihine kara harflerle geçtiler!" düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "BioNTech de nisan ayına kadar 4.5 milyon doz gönderecekmiş! Alt alta topla 60 milyon doz bile etmiyor. Aşı olması gereken nüfusuna göre Türkiye'nin en az 120 milyon doz aşıya ihtiyacı var. Hangi aşının dozu kaç dolara alındı? Aracılar var mı, kimler? Niçin geç kaldı, kim sebep oldu, bilerek mi yapıldı? Bu sorular da kara deliğe atıldı. Sanki, 'ölen ölür, kalan sağlar bağışıklık kazanır modeli' tercih edildi." ifadesi kullanıldı.