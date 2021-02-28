Sözcü yazarı Doğru: Aşı parasının altı kara ve karışık

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı bedeli açıklamasının bilmeci gibi olduğunu savunarak, "Aşı parasının altı kara ve karışık" yorumunu yaptı.

Doğru yazısında, "Sağlık Bakanı, 'Aracı yoktur biz Çin şirketi ile direkt anlaşma yaptık' diye açıklamada bulundu. O zaman aşının 1 milyon dozu gümrüğe niçin 'bedelsiz' olarak geldi? Bakan bu soruya da 'Çin firması dedi ki, siz teminat istediğiniz için biz teminat sağlayamamıştık' diye bir gerekçe söyledi. Bilmece gibi laf, şifre gibi cümle… Nitekim Bakan'ın bu açıklamasından hiçbir şey anlaşılamadı. Tahminler şöyle: Çin şirketi Türkiye temsilcisi Keymen İlaç'a komisyon hakkını para (dolar) yerine doz aşı olarak ödedi, gümrüğe 1 milyon doz aşıyı da (12 milyon dolar) bedelsiz gönderdi, temsilci şirket bu aşıları gümrükten çekip DMO'ya fatura edip komisyon hakkını buradan aldı. Öyle anlaşılıyor çünkü gümrüğe bedelsiz giren 1 milyon doz aşıyı çekip DMO'ya teslim eden bu temsilci şirket Keymen İlaç görünüyor. Aşı parasının altı kara ve karışık." ifadesini kullandı.