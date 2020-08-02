Sözcü yazarı Doğru: AKP gemisinde karnabaharlar ve papatyalar birbirine girdi

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’ın ‘AKP’nin karnabaharı’ olduğunu belirtti. Doğru, Dilipak’ın “AKP’nin papatyaları” yazısına atıfta bulunarak, “AKP gemisinde karnabaharlar ve papatyalar birbirine girdi” görüşünü savundu.

Doğru, “AKP Genel Başkanı Erdoğan için ‘Hilafet Erdoğan'ın hakkıdır’ diye yazacak kadar partiye ve liderine yakın, sevgi doludur. Karnabahar, biliyorsunuz, etli ve tanecikli beyaz renk çiçekleri birbiriyle iç içe geçmiş olarak duran ve bu haliyle gerçekten insan karnına benzeyen şifalı bitkidir. Dilipak'ın yazıları! AKP için şifadır.” düşüncesini dile getirdi.

Doğru, “İşte böyle! AKP gemisinde kavga. Karnabaharlar ile papatyalar birbirine girdi. Abdurrahman Dilipak, onlara ‘F…..’ diyecek kadar ağzını bozmuş, parti önde gelenleri ise ‘Edepsiz Abdurrahman…. Barbar Abdurrahman… Ağzı bozuk Abdurrahman… Kurucu iradeyi yargılamak senin ne haddine….’ diyerek köpürüp kızıyorlar. Dilipak'a dava açacaklar(!) AKP gemisinde!” İfadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Dilipak, “AKP’nin papatyaları” yazısında İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlar için ‘fahişe’ ifadesini kullanmış, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da yönetim kurulu başkan yardımcılığını yaptığı KADEM’i eleştirmişti. Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesi’ne savunanlara yönelik sözleri tepki çekmişti.

AKP, Dilipak'a dava açma hazırlıklarının olduğunu belirtmişti.

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