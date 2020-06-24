Sözcü yazarı Doğru: Adalet Bakanı da baro başkanlarıyla yürümeliydi; fırsat kaçmış da değil

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, iktidarın, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirme planına karşı baro başkanlarının başlattığı yürüyüşe Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılması gerektiğini yazdı. Doğru, Adalet Bakanı Gül'ün baroların yanında yer alması için hâlâ fırsatının olduğunu belirtti.

Doğru, "Adalet Bakanı da hukuk fakültesi mezunu ve avukatlar Ankara'ya yürürken 'Ortada henüz taslak bile yok' demişti. Demek ki, avukatlık kanununu değiştirme taslağı Adalet Bakanı'ndan bile habersiz hazırlanıyor. Emir yüksek yerden. Ekim'de baro seçimleri var. Taslak Meclis'e gelecek. Parmaklar kalkacak. Taslak Ekim ayından önce kanun olacak. Avukatlar, kendi yasalarında yapılacak 'bu tepeden gelen değişikliği' kınamak ve halkın dikkatini çekmek için anayasal haklarını kullandılar, yürüdüler.İnsan bekliyor! Bakan da yürümeliydi." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Bakan da seslerini demokratik yoldan duyurmak için yurdun her kentinden Ankara'nın girişine kadar yürüyerek gelen baro başkanı avukatların yanında olmalıydı. Bakan da sormalıydı: Ne yapıyorsunuz? Polisler şaşırmalıydı. Polisleri Ankara'nın girişinde baro başkanlarını durdurmaya, gerekirse hırpalamaya göndermiş olanlar da 'hakla- hukukla- adaletle- vicdanla- devletle' bu denli oynamanın kendi bakanlarını bile isyan ettirdiğini görmeliydi." görüşünü savundu.

Doğru, "Tarihi bir an olacaktı! Adalet Bakanı, 'Avukatlık yasasında yapılması düşünülen değişiklik için baroların da görüşünü almadan taslak hazırlayanları' sarsıp, sallayacak 'bağımsız savcı- bağımsız yargıç- bağımsız savunmanın' sesi olmak isteyenlerin yanında durmayı düşünemedi. Ne yapıyorsunuz?- Diye bağıramadı. Ne yapıyorlar? Avukatı!- Avukatın kurdu yapıyorlar. Bölmeyi planlıyorlar. Bizden olan avukat.Bizden olmayan avukat. İktidarın yanında duran avukat. Hukukun yanında duran avukat. Hukuku iktidara alet yapan avukat. Hukuku vicdan sayan avukat. Yalanın avukatı. Doğrunun avukatı." ifadesini kullandı.

Doğru, "Adalet Bakanı! Kendisi de bir avukat. Hukuk okumuş. Yürüyenlerden olmalıydı. Fırsat kaçmış da değil." değerlendirmesinde bulundu.

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Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iktidarın, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirme planına karşı baro başkanlarının başlattığı yürüyüşü eleştirdi. Gül, "Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz. Arkadaşlarımız, savunmayı daha güçlendiren, avukatların haklarını daha koruyan ve mesleki örgütlenmeyi daha da güçlendiren bir yapı üzerine çalışma yapıyorlar." demişti.

TIKLAYIN | Adalet Bakanı’ndan baro başkanlarının yürüyüşüne ilişkin ilk açıklama: Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz