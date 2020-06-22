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Adalet Bakanı’ndan baro başkanlarının yürüyüşüne ilişkin ilk açıklama: Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz

22 Haziran 2020 15:09

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  iktidarın, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirme planına karşı baro başkanlarının başlattığı yürüyüşü eleştirdi. Gül, "Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz. Arkadaşlarımız, savunmayı daha güçlendiren, avukatların haklarını daha koruyan ve mesleki örgütlenmeyi daha da güçlendiren bir yapı üzerine çalışma yapıyorlar." dedi.

Gül, barolarla her zaman "açık kapı diyaloğu" yürüttüklerini, baro başkanlarını dinlediklerini dile getirdi. 

Gül, Şu anda AKP'nin kamuoyuna açıkladığı bir taslağın olmadığını, tüm görüşleri dinlediklerini, gruplarının, tüm bu önerilere bakarak bir taslak ortaya çıkaracağını kaydetti.

Bakan Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve baro başkanlarıyla her zaman irtibat halinde olduklarını aktararak, "Diyalog kapıları açık. Bizim için avukat, hakim, savcı, vatandaş olsun temel payda hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğüne dair her türlü görüş, öneri bizim için değerlidir." değerlendirmesini yaptı. 

Baro düzenlemesine karşı yürüyüş yapan baro başkanlarına "Ortaya çıkan hangi şeye karşısınız? Teklif yok, hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz? Ortada henüz bizim bile daha vakıf olduğumuz bir teklif yok." diye seslendi. 

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