Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Sosyalleşirken topladığımız virüslerle sokağa çıkma kısıtlaması günleri evde misket oynayalım!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yazarı Italio Calvino'nun “Kozmokomik Öyküler” kitabına atıfta bulunarak, "Sosyalleşirken topladığımız virüslerle sokağa çıkma kısıtlaması günleri evde misket oynayalım!" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Büyük patlama' ya da 'hayat suda başladı' gibi bilimsel teorilerden yola çıkıp, gülümseten düşündüren kurgu yaşanmışlıklar anlatır. Kimi zaman hiçbir şeyin bulunmadığı, evrenin 'tek bir nokta' olduğu günlerde 'hepimiz aynı noktadaydık' diye başlayıp, o aynı noktadaki insanlar arasındaki ilginç diyalogları aktarır. Bazen arkadaşıyla buluşup hidrojen atomlarıyla misket oynar. Korona salgınıyla mücadeleyi izlerken kendimi Qfwfq gibi hissetmeye başladım." görüşünü savundu.

Zeyrek, "Qfwfq bir öyküde arkadaşıyla birlikte hidrojen atomlarıyla misket oynamıştı demiştim ya… Şimdilerde biz de benzer bir durumdayız. AVM'ye gidiyoruz, berbere gidiyoruz, yakında restorana gideceğiz ama hafta sonları, resmi tatillerde sokağa çıkamayacağız. Üç gün serbest dört gün ev hapsi, beş gün serbest iki gün ev hapsi. İkisinden biri yanlış ama hangisi? En iyisi fazla sorgulamayalım biz! Sosyalleşirken topladığımız virüslerle sokağa çıkma kısıtlaması günleri evde misket oynayalım!" ifadesini kullandı.

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