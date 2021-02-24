Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: CHP'nin planı Berat Albayrak'ın yeniden siyasete dönmesi

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP ve Tayyip Erdoğan'a karşı değişik bir strateji izlediğini belirterek, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor, daha öfkeli ve kontrolsüz açıklamalar yapmaya yönlendiriyor. Amacına da ulaşıyor. Erdoğan kürsüde hep 'çok öfkeli' görünüyor. En son Kılıçdaroğlu için 'terbiyesiz herif' ifadesini kullandı, kendi tabanından daha tepki çekti. Bu öfkeli dil, siyaset iletişimi açısından son derece olumsuz. Bir taraftan icraatlarını anlatmaya fırsat vermiyor, diğer taraftan 'sorulara yanıt veremeyince, sıkışınca sinirleniyor' algısı yaratıyor" diye yazdı.

CHP'nin istifa eden Berat Albayrak'ın yeniden siyaset sahnesine dönmesini istediğini ileri süren Deniz Zeyrek, "Çünkü Albayrak sahnede kaldıkça ve ekonomi kötüleştikçe, vatandaş faturayı Albayrak'a dolayısıyla da Erdoğan'a kesiyor. Son günlerde Ankara'da 'Albayrak AK Parti Olağan Kongresi'nden sonra Genel Başkan Yardımcısı olacak' diye bir söylenti var. Enerji Bakanı ya da Dışişleri Bakanı olma ihtimali de dillendiriliyor" ifadelerini kullandı.

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