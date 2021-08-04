Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Belki farkında değilsiniz Sayın Bakan, yangın ormanda çıktı ve sizin beceriksizliğiniz yüzünden yerleşim yerlerini kuşattı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, son bir haftada binlerce dönüm orman arazisinin içindeki canlılarla birlikte Türkiye'nin gözü önünde cayır cayır yandığını belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın bölgesinden Ankara'ya 'Acil havadan müdahale edin' diye adeta yalvardı. Heyhat, havadan gelen giden olmadı. Devlet havadan söndüremeyince, millet başının çaresine bakmak için karadan seferber oldu" diye yazdı.

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir. Ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık" sözlerine işaret eden Zeyrek, "Kolay kolay sinirlenen biri değilimdir ama bu sözleri duyunca çıldırdım. En iyi savunma saldırıdır ya... Bakan Bey, haklı eleştirilere yanıt vermek yerine muhalefet belediyelerine saldırmayı seçmiş. Sanki yangın Manavgat'ın içinde başlamış, belediye söndüremediği için ormana sıçramış. Sanki yangın Marmaris'te, Bodrum'da başlamış, belediye söndüremediği için ormana sıçramış. Ne denir ki bu sözlere?

Orman yangınıyla mücadelede kaldıracak amfibi uçak bulamıyorsunuz, ormanların cayır cayır yanmasına seyirci kalıyorsunuz ama faturayı yerel yönetimlere kesiyorsunuz! Belki farkında değilsiniz Sayın Bakan! Yangın ormanda çıktı ve sizin beceriksizliğiniz yüzünden yayılıp kontrolden çıktı ve yerleşim yerlerini kuşattı. Milli bir felaket yaşıyoruz Sayın Bakan! Siyaseti, propagandayı bir kenara bırakın, önce yangını söndürün" diye yazdı.

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