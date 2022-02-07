Sözcü yazarı Çölaşan: Üç kovulma olayı da boynumda asılı olan şeref madalyalarıdır!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, gazetecilikte 45. yılı olduğunu belirterek bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Çölaşan yazısında, "Ben de artık 45 yıllık kıdemli bir gazeteciyim! Yıllar ne çabuk geçti... Benim için manevi açıdan çok önemli olan bu günde ve yarınki devamında, size gazetecilik yıllarımın hesabını kısaca vermek istiyorum." ifadesini kullandı.

1969'da Devlet Planlama Teşkilatı'ndan, 1976'da Petkim'den, 2007'de de Hürriyet'ten kovulduğunu yazan Çölaşan, "Bu üç kovulma olayı da boynumda asılı olan şeref madalyalarıdır" düşüncesini dile getirdi.