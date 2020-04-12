Sözcü yazarı Çölaşan: Toplumda acayip bir kızgınlık, panik, bilinmezlik var

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının atlatılmasının ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kaydetti. Çölaşan, "Toplumda acayip bir kızgınlık, panik, bilinmezlik var" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Umarım yanılırım ama bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.Sokaklarda gezmeyi, dışarıda yürüyüş yapmayı, bir yerde oturup çay, kahve içmeyi, berbere, kuaföre gitmeyi, maça, sinemaya gitmeyi, eş dost, akraba ziyaretlerini, dışarıda içki içip muhabbet etmeyi, insanlarla el sıkışmayı, kucaklaşmayı, sarılıp öpüşmeyi, her şeyi, ama her şeyi uzunca bir süre unutmak zorunda kalacağız" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Toplumda acayip bir kızgınlık, panik, bilinmezlik var. Kim ne derse desin, isteyen inkâr etsin ama gerçek bu. Bunu hem kendim gözlemliyorum, hem de sizlerden gelen okur mesajlarında görüyorum." ifadesini kullandı.

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