Sözcü yazarı Çölaşan: Saray, bence alkışlanması gereken son yılların en olumlu kararını pazartesi günü aldı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Koronavirüs salgını nedeniyle ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahurlara yasak gelmesi kararına ilişkin olarak, “Saray, bence alkışlanması gereken son yılların en olumlu kararını pazartesi günü aldı” görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, “Demek ki salgın açısından bakıldığında çok vahim bir durumdayız. Bu yasak getirilmediği takdirde neler olacağını, salgının o sofralardan nasıl dalga dalga yayılacağını görmüşlerdi. Türkiye genelinde belki de milyonlarca kişi her akşam o beleş sofraları lebalep dolduracak, maskeler falan fora edilecek ve çoluklu çocuklu ahali yemeğe yumulacaktı. Ancak, işin bir başka boyutu daha var… AKP bu yasağın altından nasıl kalkacak? Zira dinci tabanından yakınma sesleri çok yakında yükselmeye başlayacak. Bu yasaklar kendi tabanından ciddi eleştiri alacak, tepkiler içten içe bile olsa giderek artacak. Acaba bu yasağı birkaç gün sonra gevşetmek zorunda kalırlar mı, henüz bilmiyoruz. Yani bir süre sonra 'İftar sofraları yasağı kaldırılmıştır' derlerse sakın ola ki şaşırmayalım!" ifadesini kullandı.