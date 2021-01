Sözcü yazarı Çölaşan: Salgında rakamları gizlemekten hiç sıkılmayan Sağlık Bakanı, acaba bu skandal sonrasında istifa eder mi?

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, “Binlerce insanımızın ölümüne neden olan salgında rakamları gizlemekten hiç sıkılmayan Sağlık Bakanı, acaba bu skandal sonrasında istifa eder mi?" diye sordu.

Çölaşan, "Etmez abicim… Bizim memlekette bunlar normal şeylerdir, niye etsin ki! Burası Türkiye abicim, bu da unutulur gider!" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Koskoca Türkiye'nin ne durumlara düşürüldüğünü hepimiz her gün izlemekteyiz. Korona olayı bunun sadece bir tek boyutu. Medyayı ellerine geçirdiler, her gün nutuk atıyorlar… Ve biz bu palavraları ister istemez her saat dinlemek ve izlemek zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

