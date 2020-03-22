Sözcü yazarı Çölaşan: Sağlık Bakanı'nın eski Kara Kuvvetleri Komutanı Yalman'ın Koronavirüs nedeniyle öldüğünden haberi mi yoktu!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya karşı güveninin sarsıldığını yazdı. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğünü vatandaşlardan gizlendiğini belirten Çölaşan, "Aytaç Paşa'nın ölümünü bile gizleyenler acaba başka neleri toplumdan gizlemeye kalkışıyor?" diye sordu.

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Çölaşan, "Vatandaş, ülkeyi yönetenlerin eğer varsa hatalarını görüp eleştirmeli ama güven duygusunu yitirmemelidir. Şimdi bizde bir olay oldu ve ne yazık ki bu süreci yönetmekte olanlara duymak istediğimiz güveni yitirmemize neden oldu. Aytaç Yalman Paşa'nın koronadan, hem de resmi kayıt altında iken vefat etmiş olması… Şimdi bir düşünün, Aytaç Paşa geçmiş yıllarda Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmış olan emekli bir orgeneral. Belirtiler ortaya çıkıyor, tedavi herhalde sonuç vermiyor, vefat ediyor ve olay öğrenilmesin diye sessiz sedasız gömülüyor." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Türkiye'de koronadan üçüncü ölüm vakası… Ve devlet bu ölümü gizliyor! Sağlık Bakanı günler sonra itiraf etmek zorunda kalıyor! Acaba diyorum, Bakan Bey'in haberi mi yoktu! Eğer yok idiyse çok daha büyük bir skandaldır. Ya da acaba kendisine yukarıdan bu doğrultuda talimat mı gelmişti! Devletin en üst düzeyine gelmiş bir komutan bütün dünyanın belası olan bir hastalıktan vefat ediyor ve bu haber (bilerek veya bilmeyerek) toplumdan gizleniyor. O zaman akla ister istemez şu sorular geliyor: Aytaç Paşa'nın ölümünü bile gizleyenler acaba başka neleri toplumdan gizlemeye kalkışıyor? Hasta sayılarını mı, ölümleri mi, tıbbi malzeme eksiklerini mi, neleri?" ifadesini kullandı.

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