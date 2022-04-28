Sözcü yazarı Çölaşan: Müslümanlık ve din sömürüsü yapanların kamudan aldığı maaşlara dikkat etmek gerekir

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yolsuzluk, vurgun ve soygunun sadece çarşı ve pazarda görülmeyeceğini belirterek "Bir yanda Müslümanlık ve din sömürüsü yapanların kamudan aldığı maaşlara da dikkat etmek gerekir. Millet açlığın ve enflasyonun kucağına itilmişken, bunlara sadık olan partili bürokrasi kesimini çeşitli yönetim kurulu üyeliklerine atayıp, ek görevler verip ayda on binlerce lira ek maaşa bağlamak bunların eseridir." diye yazdı.

Çölaşan şöyle devam etti:

"Ve işin ilginç olan yanı nedir bilir misiniz…

O sömürülen kesimlerden çoğunun, emeklilerin, işsizlerin ve asgari ücretlilerin bir bölümü de dahil, seçimlerde bunlara oy veriyor olmasıdır.

Kaç kez bire bir duymuşluğum vardır:

'Ama abicim bunlar Müslüman!' "

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