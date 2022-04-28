T24 LogoT24 Logo
Politika

Sözcü yazarı Çölaşan: Müslümanlık ve din sömürüsü yapanların kamudan aldığı maaşlara dikkat etmek gerekir

"İlginç olanı; ömürülen kesimlerden çoğunun, emeklilerin, işsizlerin ve asgari ücretlilerin bir bölümü de dahil, seçimlerde bunlara oy veriyor olmasıdır"

28 Nisan 2022 09:55

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yolsuzluk, vurgun ve soygunun sadece çarşı ve pazarda görülmeyeceğini belirterek "Bir yanda Müslümanlık ve din sömürüsü yapanların kamudan aldığı maaşlara da dikkat etmek gerekir. Millet açlığın ve enflasyonun kucağına itilmişken, bunlara sadık olan partili bürokrasi kesimini çeşitli yönetim kurulu üyeliklerine atayıp, ek görevler verip ayda on binlerce lira ek maaşa bağlamak bunların eseridir." diye yazdı.

Çölaşan şöyle devam etti:

"Ve işin ilginç olan yanı nedir bilir misiniz…

O sömürülen kesimlerden çoğunun, emeklilerin, işsizlerin ve asgari ücretlilerin bir bölümü de dahil, seçimlerde bunlara oy veriyor olmasıdır.

Kaç kez bire bir duymuşluğum vardır:

'Ama abicim bunlar Müslüman!' "

Yazının tamamı için tıklayın

Emin Çölaşanmüslümanlıkdin sömürüsümaaşkamu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24