Sözcü yazarı Çölaşan Milliyet gazetesi günlerinden fotoğraf paylaştı: Çoğu Türk basınının ustaları, içlerinden sadece Mehmet Barlas sonraki yıllarda liboş oldu!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Milliyet gazetesinden çalıştığı dönemlerden bir fotoğrafı bugün okuyucularıyla paylaştı. Milliyet'in o yıllarda Türkiye'nin saygın gazetelerinden olduğunu belirten Çölaşan, "Bu iktidar döneminde ne yazık ki kimlik değiştirdi, bunların borazanı oldu!" düşüncesini dile getirdi. Fotoğraftakilere ilişkin ise, "Çoğu Türk basınının ustaları, içlerinden sadece Mehmet Barlas sonraki yıllarda liboş oldu!" yorumunu yaptı.

Çölaşan, "İçlerinde o günlerde Milliyet'in efsane spor servisinin yazar ve yönetim kademesi, gazetenin karikatürist, yazar ve röportajcıları, Turhan Aytul, Doğan Heper gibi yayın yönetmenleri var. Çoğu Türk basınının ustaları, bizim ağabeylerimiz, yaşıtlarımız… İçlerinden sadece Mehmet Barlas sonraki yıllarda liboş oldu!" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Milliyet o yıllarda Türkiye'nin 'Dev' ve 'Saygın' gazetesi idi. Bu iktidar döneminde ne yazık ki kimlik değiştirdi, bunların borazanı oldu! Geçmişte iktidar yalakalığı yapmıyor, satış rakamları bugün olduğu gibi yerlerde sürünmüyordu. Gazetecilik sonraki yıllarda olduğu gibi henüz yozlaşmamış, bazı iş adamı patronların parasal çıkarlarına alet edilmemişti. Arşivden bulduğum fotoğraf beni uzun yıllar öncesine götürdü ve işte bunları düşündürdü. Hey gidi günler, özlemle andığımız günler!" ifadesini kullandı.

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