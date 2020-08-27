Sözcü yazarı Çölaşan: Malazgirt'ten Ankara'ya döndüklerinde göstermelik bir 30 Ağustos kutlama mesajı yayınlarlar, olur biter

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi gerekçesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini kısıtlarken Malazgirt’te kalabalık bir kutlama yapıldığını hatırlattı. Çölaşan, “Malazgirt'ten Ankara'ya döndüklerinde göstermelik bir 30 Ağustos kutlama mesajı yayınlarlar, olur biter" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, “Her ülkenin ulusal bayram günleri vardır. Bu günler gerek toplum ve gerekse devlet tarafından kutlanır.Bizde ise bu iktidar döneminde her şey tersine döndü. Ulusal bayramlarımızın kutlanmasından vazgeçildi. Bırakın vazgeçilmesini, bir sürü yasaklar getirildi. Niçin?.. Çünkü her ulusal bayramda Mustafa Kemal Atatürk'ün adı ve izi var. Bunların ise hepinizin bildiği gibi Atatürk ismine alerjisi var.” görüşünü savundu.

Çölaşan, "Malazgirt şenlikleri devam ediyor. Araziye 37 adet kıl çadır ve han çadırı kuruldu, okçuluk ve at binme gösterileri yapıldı. Dünya liderimizle birlikte Devlet Bey onuruna da oklar atıldı, atlar kişnedi, mehter takımları gümbürdedi… Son üç ok Alparslan, Fatih ve dünya liderimiz için atıldı. 26 Ağustos Zafer Haftası'nı soracak olursanız, tık yok… Zira orada Atatürk var!Ankara'ya döndüklerinde göstermelik bir 30 Ağustos kutlama mesajı yayınlarlar, olur biter." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi; 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ‘pandemi’ gerekçesiyle kısıtlama getirildi