Sözcü yazarı Çölaşan: İnsanların canının söz konusu olduğu şu ortamda bile gerçekleri gizlediler, korkarım ki hastanelere de paydos dedirtecekler!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin olarak, "İnsanların canının söz konusu olduğu şu ortamda bile gerçekleri gizlediler.Hastaneler ve özellikle yoğun bakımlar tıklım tıklım dolu.Bu iş biraz daha bu tempoyla sürdüğü takdirde, korkarım ki hastanelere de paydos dedirtecekler!" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Türkiye gibi bir ülkede vaka, hasta ve özellikle de ölüm rakamlarının gizleniyor olması akıl alacak şey değildir.Ekrem İmamoğlu gerçekten değerli bir belediye başkanı olduğunu her geçen gün biraz daha kanıtlıyor… Şimdi İstanbul'daki gerçek ölüm rakamlarını açıklamaya başladı. Saray ve hükûmet işler çığırından çıkmaya başlayana kadar durumu gizlemeye çalışarak idare ettiler.İnsanların canının söz konusu olduğu şu ortamda bile gerçekleri gizlediler.Ağızlarında hep aynı lâf!.. Maske takın, mesafeye dikkat edin, ellerinizi yıkayın, yoksa daha sert önlemler alırız haaa!.." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan yazısında, "Öbür yanda ise bu salgınla baş etmeye çalışan sağlık personeli mahvoldu, bitti tükendi. Hastaneler ve özellikle yoğun bakımlar tıklım tıklım dolu. Bu iş biraz daha bu tempoyla sürdüğü takdirde, korkarım ki hastanelere de paydos dedirtecekler!Bu salgınla mücadele öyle göstermelik önlemler alarak yürümüyor. Bunu inşallah öğrenmiş olmalarını dilerim de bundan sonra ne yapacaklarını kendileri de bilmiyor." ifadesini kullandı.