Sözcü yazarı Çölaşan: Hürriyet'in manşetinde Özkök'ü devreye soktular, demek ki lotaryacılığı savunmak bile bizim Ertuğrul'a kalmış!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün dün köşesinde Demirören Holding’in iştiraki olan ve Varlık Fonu’nun 10 yıl süreyle Millî Piyango’nun işletme hakkını devrettiği Sisal Şans'ın CEO'su Selim Ergün'le yaptığı röportajı eleştirdi. Çölaşan, "Hürriyet'in manşetinde Özkök'ü devreye soktular, demek ki lotaryacılığı savunmak bile bizim Ertuğrul'a kalmış!" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Dün Hürriyet'in manşetinde Ertuğrul Özkök'ü devreye soktular. 'Milli Piyango ve diğer çekilişlerde hile yoktu, şike yoktu. Her şey çok sağlamdı!' Yılların gazetecisi, her patronun adamı, yerinden kimsenin kımıldatamadığı Özkök işi ele almış, çekilişlerin ve para kaynağının avukatlığını üstlenmek zorunda kalmıştı. 76 yaşında bir gazeteci ve bilmediği konularda patronu adına ahkâm kesiyor.Demek ki lotaryacılığı savunmak bile bizim Ertuğrul'a kalmış! Utandırıcı bir durum!.." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan yazısında, "AKP döneminin çıkarcılığı ve para hırsı ne yazık ki bizim mesleği de büyük ölçüde sildi süpürdü. Satışları acayip bir biçimde düşen iktidar medyası şimdi lotarya, piyango, talih kuşu, loto, toto, bilmem ne çekilişi gibi avanta olayların avukatlığına soyundu. (Burada bir acı gerçek daha var. Bu gazetelerin her biri, gerçek satış rakamlarını gizliyor ve çok daha yüksek gösteriyor. Basın İlan Kurumu ise gözlerinin önünde olan bu sahtecilikleri görmezden geliyor.)Mesleğimiz adına utanıyorum. Elimden ancak bu kadarı geliyor." ifadesini kullandı.