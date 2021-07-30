Sözcü yazarı Çölaşan: Hoşlarına gitmeyecek ama şimdi o felaketzedeler için kesenin ağzını açma zamanıdır; bankalar ve yeni konutlar için TOKİ derhal devreye sokulmalı

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Türkiye’nin güneyinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını kaleme aldığı bugünkü yazısında iktidara seslendi. “Kusura bakmasınlar, hoşlarına gitmeyecek ama şimdi o felaketzedeler için kesenin ağzını açma zamanıdır” diyen Çölaşan, “Somut adımlar atılmalıdır. Bu afeti yaşayanlara destek verecek bankalar derhal devreye sokulmalıdır. TOKİ de aynen devreye sokulmalı, yeni konutlar için çalışmalar başlatılmalıdır” dedi.

Çölaşan şöyle yazdı:

Sevgili okurlarım, şimdi devlete ve hükümete düşen önemli bir görev var. Akdeniz yöresinde çıkan büyük orman yangınlarında binlerce aile mahvoldu. Bütün malları mülkleri ve gelecekleri yok oldu. Evleri, iş yerleri, araçları, seraları, tarlaları, traktörleri, çiftlikleri, ahırlardaki hayvanları yandı, kül oldu bitti.

Kusura bakmasınlar, hoşlarına gitmeyecek ama şimdi o felaketzedeler için kesenin ağzını açma zamanıdır. İsraf ve savurganlığın böylesine anormal yükseldiği bir dönemde, felaketi birebir yaşayan o insanlardan parayı ve her türlü yardımı esirgemek ayıptır. Yangın bölgeleri derhal “Afet bölgesi” ilan edilmeli ve yaraların biraz olsun sarılmasına hemen başlanmalıdır.

Sanırım Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük orman yangınlarına tanık olduk. Palavrayı, propaganda yapmayı, gündemi saptırmayı bir süre için lütfen unutmaya çalışsınlar. Somut adımlar atılmalıdır. Bu afeti yaşayanlara destek verecek bankalar derhal devreye sokulmalıdır. TOKİ de aynen devreye sokulmalı, yeni konutlar için çalışmalar başlatılmalıdır… Ve bütün bunlar olurken parti ayrımı asla yapılmamalıdır. Yeni vurgunlara ve yolsuzluklara yer verilmemelidir!

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