Sözcü yazarı Çölaşan: Ertuğrul Özkök'ün muazzam bir döneklik zekâsına sahip olmasını haddim olmayarak hep takdir ettim, Demirören ailesini de kafakola almayı başardı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Ertuğrul Özkök'le yıllarca Hürriyet'te çalıştım. Böylesine muazzam bir döneklik zekâsına sahip olmasını haddim olmayarak hep takdir ettim. Her patronu kendisine mıknatıs gibi çekip dokunulmazlık kazanırdı. Bugünkü patron Demirören ailesini de aynı süreçten geçirip kafakola almayı başardı." görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Günün birinde, henüz kovulmamıştım, Bekir Coşkun, Sedat Ergin ve beni Hilton otelinin kral dairesinde kahvaltıya davet etti. Aramız gergindi. Bindirdikçe bize biraz olsun içini dökmek zorunda kaldı: 'Bakın beyler ben gazeteci falan değilim. Ben elindeki altı topu birden havaya atıp yerine düşürmemeye çalışan bir jonglörüm… Ben cambazım cambaz!..' Doğru söylüyordu. İpin üzerinde belki yürüyemezdi ama o gerçek anlamda bir medya cambazı idi." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Şimdi Hürriyet'teki magazin-şarap-moda-sosyete yazılarını da yine her gün okuyorum. İşte size 22 Ocak yazısından birkaç alıntı. Kadın modasını, Lady Gaga ve eşcinselleri, şarapları ve yurt dışındaki seçkin restoranları da yazmış. Bu arada havyara da merak salmış! Havyarın nasıl yenmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Bir bölümünü veriyorum: 'İsviçreli havyar uzmanı Colomb'a göre en iyi havyar yeme yöntemi royal methode imiş. Yani kraliyet usulü. O da şöyle: Havyar çok taze ise elinizin üstünde başparmak ile işaretparmağı arasına koyup yalayarak bir defada yutarsınız. Elinize sıvanan havyar yağını da iyice yayar ve cildinizi güzelleştirirsiniz.' Taze değilse ne yapmak gerektiğinden söz etmiyor! Ertuğrul'un bu tavsiyesini sadece Hürriyet okurlarının bilmesine içim razı olmadı. Sizler de Sözcü okurları olarak nasıl olsa her gün havyar yiyorsunuz." ifadesini kullandı.