Sözcü yazarı Çölaşan'dan Hürriyet yazarı Özkök'e: Okurlardan utanmıyorsun, insan hiç değilse torunlarından utanır!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anlattığı “Turgut Nereye Koşuyor” kitabı için "haksızlık ve hakaretlerle dolu" diyen Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e yanıt verirken, "O dönemde ikimiz de Hürriyet'te çalışıyorduk. Ertuğrul benden imzalı kitap istedi, gönderdim. Birkaç gün sonra aradı: 'Yav Emin muhteşem olmuş, ellerine sağlık. İki günde okuyup bitirdim. Özal hanedanının ağzına s..mışsın…' Aradan yıllar geçtikten sonra, geçtiğimiz cumartesi günkü yazısında ise aynen şöyle diyordu: 'Haksızlık ve hakaretlerle dolu bir kitaptı!'" dedi.

Çölaşan, yazısında, Özkök'ün "Sharon hatıra kitabında bu bornozlu geceyi de yazdı mı" başlıklı yazısına da atıfta bulunarak, "80 yaşına merdiven dayamış birisin kardeşim… Evlisin, torunların var. Okurlardan utanmıyorsun, insan hiç değilse torunlarından utanır. Bırak artık bu magazin muhabbetlerini, palavralarını kendine sakla. Ona buna çamur atmaktan vazgeç. Şimdi mümkün olsa da Sharon Stone'a sorsak, valla bizim Ertuğrul'u anımsamaz bile! Belki de şöyle der: 'Evet, Türkiye'den biri gelmişti. Beni görünce ağzının suları akmaya başlamıştı da, bunları günün birinde yazacağını hiç düşünmemiştim.'" dedi.

Çölaşan, şöyle devam etti:

"Bu dönemde Türkiye iyice yozlaştı… Siyaset, ekonomi, medya dahil her kesim yozlaştı. Bizim meslekte Ertuğrul Özkök gibi hacıyatmazlar türedi, medyanın büyük çoğunluğunu onlar ele geçirdi. Dün ak dediğine bugün kara diyenler… Dün sövdüklerine bugün övgü düzenler… İleri yaşta sapıtanlar, utanmayanlar, Müslüman köyünde salyangoz satmaya kalkışanlar, ne ararsanız bizim meslekte fazlasıyla var!"