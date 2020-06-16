Sözcü yazarı Çölaşan: Çaresiz Sağlık Bakanı'nın görevi doğruluğu zaten kuşkulu olan bazı rakamları açıklamaya indirgendi

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'çaresiz' olduğunu, görevinin her gün bazı istatistikleri ve doğruluğu 'kuşkulu' olan bazı rakamları açıklamaya indirgendiğini savundu.

Çölaşan, "Hiç kuşkum yok, bu konuda en zor durumda olan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca… Çünkü aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Böyle olduğunu görüyorum ve onun çaresizliğini izlemeye çalışıyorum. Bir yanda işin iyiye gitmediğini görüyor, öbür yanda ise fazla bir şey söylemesi mümkün olmuyor. Elinden sadece uyarmak geliyor." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Yeni bazı yasaklar getirmek istese bile, o konuda yetkili olan kendisi, ya da Bilim Kurulu değil. Ya kim? Saray! Oysa saray değiniz yerin en büyük görevi, her alanda olduğu gibi bu konuda da propaganda mekanizmasını devrede tutup topluma 'Aman maşallah, baksanıza bunlar salgını bile yendi' dedirtebilmek!" değerlendirmesini yaptı.

Çölaşan, "İşin daha da Türkçesini yazayım…Bilim Kurulu zaten değil de, Sağlık Bakanlığı da bu gibi konularda kendi başına karar alma gücüne ve yetkisine sahip değil. Bilimin gereğini yapmaları söz konusu olmuyor. Doğrusunu isterseniz böyle bir ortamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerinde olmayı hiç arzu etmezdim… Çünkü onun görevi her gün bazı istatistikleri ve doğruluğu zaten kuşkulu olan bazı rakamları açıklamaya indirgendi. İyi niyetiyle çabalıyor ama ona yazık oldu." ifadesini kullandı.

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